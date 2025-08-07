Novo desafio das redes sociais vira caso de polícia nos Estados Unidos
Dois menores foram apreendidos
Um novo desafio que está viralizando entre os adolescentes nas redes sociais virou caso de polícia nos Estados Unidos. O desafio consiste em chutar as portas das casas e sair correndo. Alguns dos ataques foram registrados por câmeras de segurança. A polícia de Maryland apreendeu dois menores, de 13 e 14 anos.
