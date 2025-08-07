Logo R7.com
Balanço Geral

Novo desafio das redes sociais vira caso de polícia nos Estados Unidos

Dois menores foram apreendidos

Balanço Geral|Do R7

Um novo desafio que está viralizando entre os adolescentes nas redes sociais virou caso de polícia nos Estados Unidos. O desafio consiste em chutar as portas das casas e sair correndo. Alguns dos ataques foram registrados por câmeras de segurança. A polícia de Maryland apreendeu dois menores, de 13 e 14 anos.

