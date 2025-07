Oito menores são apreendidos suspeitos de promover bullying e atividades perigosas na internet

Oito menores foram apreendidos suspeitos de promover bullying e obrigar pessoas a participar de desafios perigosos na internet. A operação da polícia ocorreu em seis estados e resultou no cumprimento de 22 mandados de busca e apreensão. Um adolescente brasileiro de 16 anos, que reside na França, é apontado como financiador das ações violentas. Durante as investigações, foi evitado um ato violento contra um homem em situação de rua. A polícia destaca que os agressores usavam plataformas digitais para estimular atitudes violentas, oferecendo até quantias em dinheiro para incentivar comportamentos perigosos.



