Onça invade quintal de casa, e cachorra enfrenta e expulsa o animal em Corumbá (MS)

Em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, a cadela Ana enfrentou uma onça-pintada no quintal da casa de Clara Pereira Duarte. As câmeras de segurança registraram a onça se aproximando enquanto Ana, uma cadelinha caramelo, dormia. Acordada pelos latidos de outros cães, Ana corajosamente confrontou o felino, que se retirou. A esperança de Clara é que a onça seja resgatada e transferida para uma área segura, longe da cidade. Enquanto isso, Ana continua a proteger seu território com bravura.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!