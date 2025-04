Onça-pintada ataca e mata caseiro no Pantanal

Jorge Ávalo, caseiro em Touro Morto, Mato Grosso do Sul, foi atacado por uma onça-pintada enquanto trabalhava em um pesqueiro. A onça, que já rondava a área há um mês, o atacou enquanto ele coletava mel, levando à sua morte. A Polícia Militar Ambiental encontrou seus restos mortais a 280 metros do local, após rastros serem identificados por um pescador. O difícil acesso à área complicou as buscas.



