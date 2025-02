Nesta quinta (16), um grave acidente aconteceu em Salvador (BA) quando um ônibus perdeu o controle e desceu uma ladeira. O veículo colidiu com um caminhão e foi detido pela estrutura de um viaduto. Cerca de 30 passageiros ficaram feridos e receberam atendimento de ambulâncias do Samu e Corpo de Bombeiros. A causa do acidente está sob investigação.