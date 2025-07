Operação policial prende 28 mulheres do 'PCC Rosa' no Piauí

Uma operação policial no Piauí prendeu 28 mulheres que faziam parte do “PCC Rosa”. Elas eram esposas de criminoso presos e realizavam o RH do crime, controlando entradas e saídas das penitenciárias e levando informações de dentro para fora. Mensagens e anotações encontradas no celular de Malévola, chefe do esquema que foi presa em fevereiro, revelaram como era a atuação das mulheres na facção. Elas vão responder por organização criminosa, tráfico de drogas e roubo. Três homens também foram presos na operação.



