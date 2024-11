Paciente foge de clínica de reabilitação e causa acidentes na zona oeste de São Paulo

Um paciente de uma clínica de reabilitação na Lapa, zona oeste de São Paulo, fugiu do local após furtar o carro do local. Durante a fuga, ele colidiu com seis veículos e atropelou uma mulher. O homem conseguiu escapar temporariamente, mas foi capturado pela polícia pouco depois. O caso gerou grande repercussão no bairro devido aos danos e ao risco causado aos pedestres e motoristas.