Padrasto de menina de 10 anos encontrada morta em Barueri (SP) apresenta álibi

Entre os principais investigados pelo assassinato da menina Larissa Manuela, de 10 anos, em Barueri, na Grande São Paulo, está o padrasto dela, Diego. A porta da casa não tinha sinais de arrombamento, o que indica que o assassino conhecia a vítima ou, no mínimo, sabia qual era a rotina da família. O padrasto, no entanto, apresentou um álibi à polícia. Trata-se de um vídeo de câmera de segurança do local em que ele estava trabalhando, por volta das 13h no dia em que a criança foi morta a facadas em casa. A morte aconteceu entre 11h e 12h da última quinta-feira (12).



