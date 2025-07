Pai e madrasta são presos suspeitos de encomendar a morte do próprio filho em São Paulo

O pai e a madrasta de Gediel José do Nascimento Souza, morto em 2023 a tiros enquanto caminhava na rua, foram presos suspeitos de terem encomendado a morte da vítima. Luiz Gonzaga Nunes de Souza, de 68 anos, e Ana Vitória Gomes Costa, de 25, são membros de uma facção criminosa, assim como Gabriel era. As investigações apontam que o motivo da morte pode decorrer da vontade dos suspeitos de não compartilharem as heranças do pai com o filho.



