Pai implanta câmera escondida na mochila do filho e flagra agressões dos professores, em São Paulo

Um pai implantou uma câmera escondida na mochila do filho para flagrar as agressões que o filho alegava sofrer dos professores, em Jundiaí (SP). Em um dos vídeos, feitos pelo próprio pai enquanto via uma das agressões, ele chega a pedir para soltarem o braço do filho dele, mas os funcionários da escola não escutam. O caso aconteceu há cerca de um ano e, na ocasião, o pai levou o filho, Samuel, ao IML para fazer exame de corpo de delito. O resultado apontou para uma ocorrência de lesão corporal leve. Samuel é diagnosticado com TDAH e transtorno do espectro autista. Os funcionários da instituição de ensino alegaram que a criança agredia professores.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!