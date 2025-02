O Palmeiras enfrenta a Portuguesa nesta quarta-feira (15) pela rodada de estreia do Paulistão 2025. O jogo será disputado no Allianz Parque e terá a transmissão da RECORD, à partir das 21h30. O Palmeiras vai em busca do tetracampeonato seguido do campeonato estadual, algo que nenhum time conseguiu na era profissional do futebol.