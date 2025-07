Panela de pressão explode e deixa cozinheira ferida em restaurante na Grande São Paulo

Uma panela de pressão explodiu e deixou uma cozinheira ferida em um restaurante de comida nordestina em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Logo depois da explosão, a cozinheira foi para perto do dono do restaurante, em desespero, que jogou água fria no rosto dela. Tatiane Pedroso, de 41 anos, sofreu queimaduras de primeiro grau no rosto e de terceiro grau nos braços. No momento do acidente, não havia clientes no local, apenas funcionários. Tudo foi gravado por câmeras de segurança. Para evitar acidentes com a panela de pressão, especialistas alertam que a borracha de vedação não pode estar ressecada, além de destacar a necessidade de atenção com a condição do pino e da válvula.



