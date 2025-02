Um homem foi agredido por seguranças do metrô ao entrar na estação Tucuruvi com uma bicicleta. O caso foi filmado por testemunhas. Segundo o metrô, o rapaz não poderia estar com a bicicleta naquele momento. Além disso, o metrô alega que ele não quis pagar a passagem.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!