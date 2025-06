Paulistas adotam segundo aparelho celular para diminuir prejuízos em assaltos

A prática conhecida como "celular do ladrão" está ganhando popularidade entre os brasileiros. Ela envolve o uso de um aparelho mais simples e barato para enganar criminosos e proteger dados pessoais. Segundo uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, cerca de três a cada dez brasileiros adotaram essa estratégia. Especialistas em segurança pública afirmam que essa medida pode ajudar a proteger dados bancários, mas recomendam atenção ao usar o aparelho em público. Outras dicas incluem o cadastro do celular no site ou aplicativo Celular Seguro, que permite bloquear o telefone e prevenir fraudes bancárias.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!