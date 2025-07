Pedreiro é assaltado na porta de casa na zona leste de São Paulo

Um pedreiro que chegava em casa em Itaquera, na zona leste de São Paulo, foi assaltado por criminosos de moto, mas não entregou o celular. No entanto, os bandidos levaram a bolsa do pedreiro, em que estava a carteira dele, e conseguiram fugir. Logo antes da abordagem, uma viatura passou pela vítima e pelos criminosos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, foram registrados mais de mil casos de roubos e furtos na região do Parque do Carmo, zona leste da capital, próximo ao local do crime, entre janeiro e fevereiro de 2025.



