Perícia encontra manchas de sangue no carro do investigado preso no caso Vitória

A perícia encontrou manchas de sangue no carro Corolla de cor prata de Maicol Antônio Santos, investigado preso temporariamente por inconsistências no depoimento. No mesmo veículo, periciado logo após a polícia encontrar o corpo de Vitória Regina, de 17 anos, foram encontrados fios de cabelos femininos no porta-malas, que estão sob análise da perícia. As manchas de sangue também seguem em análises laboratoriais para determinar se elas têm a ver com o crime ou não.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!