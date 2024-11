Pesquisa eleitoral mostra atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) na liderança para a Prefeitura de SP

Uma pesquisa sobre as intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo foi divulgada, no início desta semana, pelo Instituto Real Time Big Data. O atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) lidera as intenções de voto com 51%, enquanto Guilherme Boulos (PSOL) apresenta 40%. Os nulos e brancos somam 5%, e os que não souberam ou não responderam, 4%. O levantamento ouviu 1.500 pessoas entre os dias 21 e 22 de outubro, e a margem de erro é de três pontos percentuais.