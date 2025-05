Pesquisadores descobrem onça-pintada que viajou mais de 1.600 km pelo Brasil em três meses

Pesquisadores descobriram uma onça-pintada que viajou mais de 1.600 km pelo Brasil em três meses. Gaspar é um macho da espécie, que tem 8 anos de idade e pesa 94 kg. O animal foi capturado por pesquisadores que instalaram nele uma coleira de monitoramento por GPS. A onça saiu do Mato Grosso, foi até o estado de Tocantins e depois se locomoveu até Goiás. O veterinário e biólogo Del Nero explica que normalmente estes animais deixam as áreas pela presença de outro macho. Mas ainda assim, não é comum um deslocamento tão grande.



