Piloto da FAB se ejeta após colisão entre aviões da Esquadrilha da Fumaça no interior de São Paulo

O piloto de uma aeronave A-29 Super Tucano, da Força Aérea Brasileira, se ejetou após colidir com outro avião e caiu de paraquedas no interior de São Paulo. As aeronaves pertencem à Esquadrilha da Fumaça e realizavam um treinamento no momento do acidente. Ninguém ficou ferido, mas o piloto que se ejetou recebeu atendimento médico. A Embraer, fabricante do modelo, lamentou o ocorrido e informou que uma equipe técnica foi colocada à disposição das autoridades responsáveis pela investigação.



