Pitbull pula de carro em movimento para atacar cachorrinha na calçada

Três mulheres caminhavam tranquilamente pela calçada, uma delas levava seu pet na coleira. Um carro vermelho se aproxima, um pitbull pula pela janela e vai em direção à cachorrinha da mulher. Desesperada, ela pega o animal no colo. O dono desce do carro e vai atrás do Pitbull, que quase é atropelado por uma moto. O caso é de Joinville, Santa Catarina. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, os animais devem ser transportados no banco de trás do veículo e presos por um cinto de segurança ou em uma caixa de transporte. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.