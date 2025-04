PM aposentado é atropelado e morto em shopping de SP; polícia suspeita de crime por vingança

O policial militar aposentado Abel Silva de Siqueira, de 58 anos, foi atropelado e morto no estacionamento de um shopping na zona leste de São Paulo. A polícia suspeita que o crime tenha sido premeditado e motivado por vingança. No ano passado, Abel se envolveu em uma discussão de trânsito e atirou contra Luan Henrique Bonifácio, que acabou morrendo. Ele chegou a ser preso, mas respondia ao processo em liberdade. Agora, a polícia acredita que a família de Luan planejou o ataque, e aponta o pai e o irmão da vítima como principais suspeitos. Já os parentes de Abel afirmam que vinham sofrendo ameaças constantes.



