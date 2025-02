Polícia apreende 15 relógios de luxo avaliados em quase R$ 1 milhão com piloto de avião argentino

A polícia de São Paulo recuperou um lote com 15 relógios de luxo, avaliados em quase R$ 1 milhão. Eles foram apreendidos com um piloto argentino que tentava sair do Brasil com as peças. Os relógios vêm de assaltos em áreas nobres da capital paulista. Eles ficaram retidos na alfândega do Aeroporto de Guarulhos. As peças serão devolvidas para os donos, já que possuem numeração.