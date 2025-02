Polícia busca homem que fez gestos obscenos enquanto observava garotas em Suzano (SP)

A polícia busca um homem que fez gestos obscenos enquanto observava meninas menores de idade, em Suzano (SP). Uma adolescente que andava de bicicleta passou ao lado de um carro cinza. Ela então notou que o homem que estava dentro do veículo estava tocando as partes íntimas, sem se importar com o movimento da rua. Ao perceber a cena, ela desceu da bicicleta e gritou para a irmã e a prima, que vinham atrás. Intimidado, o homem ligou o carro e foi embora. Érica Ferreira, mãe da adolescente, procurou a Delegacia de Defesa da Mulher para denunciar a importunação sexual. Ela também divulgou o crime no grupo de mensagens do bairro, descobrindo mais vítimas do homem.