Polícia continua buscas por criminoso que matou arquiteto na zona oeste de SP

A polícia segue com as buscas pelo criminoso que matou Jefferson Dias Aguiar, arquiteto de 43 anos, na zona oeste de São Paulo. Jefferson avançou com a sua caminhonete em cima de um homem de moto que tinha acabado de assaltar uma mulher, na estação Butantã do metrô. O criminoso reagiu e atirou no arquiteto, que foi socorrido mas morreu a caminho do hospital. A polícia fala em um outro suspeito de ser comparsa do criminoso e procura por ele também. O enterro de Jefferson acontecerá nesta quinta-feira (2).



