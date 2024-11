Polícia de SP tenta desarticular quadrilha do ‘golpe do amor’ que roubou R$ 2 milhões de idoso

A Polícia Civil de São Paulo realizou uma operação para desarticular uma quadrilha que aplicava o 'golpe do amor' por meio das redes sociais. Eles se passavam por mulheres estrangeiras para conseguir dinheiro através de relacionamentos online. A investigação começou no Rio Grande do Sul, depois que um idoso de 70 anos denunciou o caso após perder mais de R$ 2 milhões para o grupo criminoso. A suposta pretendente se passava por uma mulher apaixonada pela serra gaúcha, o que conquistou o homem.