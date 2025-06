Polícia descobre contradições no álibi apresentado pelo padrasto de Larissa Manuela

A polícia descobriu contradições no álibi apresentado por Diego, padrasto de Larissa Manuela, menina de 10 anos encontrada morta com 16 golpes de faca em casa, em Barueri, Grande São Paulo. Diego disse que estava trabalhando no momento provável em que a morte aconteceu e mostrou um vídeo de uma câmera de segurançaa, onde ele carregando um colchão, por volta das 13h. No dia 12 de junho, Larissa foi assassinada entre as 11h e 12h. No entanto, a polícia descobriu que, neste dia, Diego chegou atrasado no trabalho, em seu primeiro dia no novo emprego.



