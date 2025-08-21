Polícia desmantela quadrilha após roubo a banco em Mato Grosso

Uma quadrilha foi desmantelada após um assalto a um banco em Brasnorte (MT). Quatro homens encapuzados invadiram a agência, esvaziaram cofres e caixas eletrônicos, levando R$ 400 mil. Os criminosos fizeram 10 funcionários reféns, incluindo 2 que foram levados e soltos a 10 km da cidade. Após a fuga, a polícia localizou um veículo abandonado em uma mata, levando à prisão de 12 pessoas, entre elas, comerciantes locais. O dinheiro não foi recuperado.



