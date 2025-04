Polícia divulga fotos de suspeitos de envolvimento na morte de arquiteto em SP

A polícia divulgou fotos de Kauã Felipe Celestino e Hugo dos Santos Araújo, suspeitos de estarem envolvidos na morte do arquiteto Jefferson Aguiar. Jefferson tentou impedir Hugo de cometer um assalto e atropelou o criminoso, que atirou três vezes no arquiteto. A dupla fugiu, mas a polícia apreendeu a moto usada na fuga e encontrou digitais que ajudaram na identificação. Jefferson foi enterrado na Grande São Paulo, e sua esposa precisou de atendimento médico.



