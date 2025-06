Polícia encontra bebê recém-nascida com vida ao lado de corpo da mãe nos EUA

Uma bebê recém-nascida foi encontrada pela polícia com vida ao lado do corpo da mãe no estado do Arizona, nos Estados Unidos. A polícia divulgou as imagens das câmeras corporais dos agentes durante o resgate. A criança estava com a saúde debilitada, em situação de desidratação, e por pouco foi salva após vizinhos estranharem a inatividade na casa e ligarem para a polícia. A causa da morte ainda não foi identificada. Os agentes afirmam não ter indícios que confirmem um crime.



