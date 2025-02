Polícia exuma corpo de empresário que morreu após tomar anestesia geral para fazer tatuagem

A polícia está investigando a morte do empresário Ricardo Godoi, ocorrida após ele tomar uma anestesia geral em um hospital privado para fazer uma tatuagem. O corpo foi exumado para determinar as causas da parada cardiorrespiratória. Segundo a mulher de Ricardo, ele usou anabolizantes por anos e parou há cinco meses. O empresário aceitou realizar a tatuagem com anestesia como parte de uma parceria publicitária. Agora, a polícia procura esclarecer se houve alguma falha médica ou negligência.