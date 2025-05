Polícia exuma corpo de irmã de Luiz Garnica, suspeito de matar a esposa envenenada

Equipes da Polícia Civil e do Instituto Médico Legal foram até o cemitério de Pontal, município que fica a 38 quilômetros de Ribeirão Preto, para realizar a exumação do corpo de Nathalia Garnica, filha de Elizabete Arrabaça e irmã de Luiz Garnica. Os dois estão presos temporariamente, suspeitos da morte por envenenamento da esposa de Luiz, a professora Larissa Rodrigues. A polícia quer saber se Nathália também foi envenenada como Larissa. Confira.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!