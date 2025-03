Polícia Federal apreende cavalos utilizados em esquema milionário do PCC

A Polícia Federal deflagrou uma operação em Indaiatuba (SP), apreendendo dois cavalos da raça Quarto de Milha, avaliados em mais de R$ 3 milhões. Os animais foram identificados como bens de luxo, adquiridos pelo Primeiro Comando da Capital (PCC). A investigação apontou que a facção usava haras, empresas de fachada e transações imobiliárias para lavar dinheiro. A raça Quarto de Milha é conhecida por sua rapidez em corridas curtas e tem alto valor de mercado. A apreensão dos animais é uma etapa da operação Mafiusi, que tem como objetivo desmantelar um esquema de tráfico internacional de drogas entre o PCC e a máfia italiana. Documentos da Polícia Federal revelaram que operadores financeiros e um dos líderes do PCC estavam por trás do esquema.



