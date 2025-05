Polícia investiga mãe de criança desaparecida após mortes brutais de conhecidos da família

A polícia investiga Mayara, a mãe de Matheus Henrique Pereira, criança de 6 anos que desapareceu há cinco anos e nunca mais foi encontrada, depois das mortes brutais de alguns conhecidos da família. O menino, diagnosticado com um transtorno do espectro autista, desapareceu em uma praça em São Lucas, na zona leste de São Paulo. Quem cuidava da criança no momento era Raquel Mariano Lopes, a babá. Em 2022, dois anos depois, Raquel e Lethicya Cristina, a sua companheira, foram encontradas mortas com sinais de tortura e violência, com os corpos esquartejados. Além disso, a filha pequena e Lethicya, que tinha 8 anos, desapareceu dois dias antes da morte da mãe e foi encontrada depois em uma estação de trem, com sinais de violência física e sexual. O crime segue sem solução. A mãe de Lethicya falou exclusivamente com o Balanço Geral. Veja na reportagem!



