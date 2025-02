Polícia investiga morte de influenciadora que caiu do oitavo andar de hotel em Nova Iguaçu (RJ)

A polícia investiga a morte de Ana Beatriz Pereira Alves, de 27 anos, que caiu do oitavo andar de um hotel em Nova Iguaçu (RJ). A mulher era produtora de conteúdo adulto e, no momento da queda, estaria com três homens em um quarto do estabelecimento. Eles não tiveram a identidade revelada e apresentaram versões diferentes do ocorrido. A polícia quer saber se Ana se jogou, se caiu por acidente ou se foi assassinada.