Polícia investiga se arma de PM que se envolveu em acidente foi roubada

Um policial militar de folga perdeu o controle do carro e bateu em um poste na região da Vila Jacuí, na zona leste de São Paulo. Segundo testemunhas, uma pessoa, que estava em um veículo branco, se aproximou do carro acidentado e pode ter levado algum pertence da vítima. A polícia investiga se o agente estava armado. Ele foi socorrido pelo helicóptero Águia e levado para um hospital. O caso será investigado para determinar as circunstâncias do acidente.