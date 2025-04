Polícia Militar não responde solicitações das imagens da câmera corporal de PM envolvido em estupro

A Polícia Civil fez cinco solicitações à Polícia Militar para obter as imagens da câmera corporal de um soldado envolvido no estupro de uma jovem de 20 anos. O caso ocorreu em 2 de março, após o cabo James Gomes e o soldado Leo Aquino oferecerem carona, em uma viatura, a uma foliã do Carnaval. Novos desdobramentos surgiram após a Polícia Civil ter acesso a imagens de câmeras de segurança e à gravação da câmera corporal do cabo James, que confirmam a versão da vítima. A jovem acusa os dois policiais de tê-la estuprado dentro da viatura. O inquérito está em andamento, e a defesa dos PMs optou por não se manifestar.



