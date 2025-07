Polícia pede prisão de padrasto de jovem de 19 anos envenenado em São Bernardo do Campo (SP)

A delegada responsável pelas investigações do caso de Lucas Silva Santos, jovem de 19 anos internado na UTI após ter sido envenenado na Grande São Paulo, confirmou o pedido de prisão do padrasto da vítima. Segundo a investigadora, Admilson foi contradito pela irmã dele, a quem ele tentou incriminar. Cláudia mostrou à polícia que, na verdade, tinha uma boa relação com o irmão, diferente do que Admilson tentou fazer parecer. A narrativa que o padrasto usou foi de um conflito de interesses entre ele e a irmã, envolvendo uma dívida por um terreno. Além disso, um dos irmãos de Lucas relatou à polícia já ter sido abusado por Admilson.



