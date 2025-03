Polícia prende avós de garoto de 2 anos encontrado morto em vilarejo na França

A polícia prendeu os avós de Émile, garoto de 2 anos que desapareceu em 8 de julho de 2023 e cujos ossos foram encontrados nove meses depois, em Haut-Vernet, um vilarejo de 150 habitantes na França. Após o desaparecimento, a mobilização em torno do caso foi enorme. Entre voluntários e agentes, foram 30 casas vasculhadas, 15 veículos apreendidos e 25 pessoas entrevistadas; uma área de 12 hectares foi analisada minuciosamente, mas seus ossos foram encontrados nove meses depois. Após quase dois anos do caso, além dos avós, outros dois familiares foram presos.



