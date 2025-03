Polícia prende estrangeiras que realizaram arrastão em bloco de Carnaval em São Paulo

Três estrangeiras foram presas na rua Augusta, região central de São Paulo, acusadas de realizar um arrastão durante um bloco de Carnaval. A polícia recebeu informações sobre os furtos e intensificou a operação no local. As suspeitas estavam com mais de dez celulares que haviam sido roubados da multidão. Os aparelhos foram levados à delegacia para que as autoridades tentem localizar as vítimas.



