Polícia prende integrante de quadrilha que aplicava golpes bancários em idosos em São Paulo

A polícia prendeu uma integrante de uma quadrilha que aplicava golpes bancários em idosos na cidade de São Paulo. Os criminosos ligavam para as vítimas, alegavam que o cartão delas havia sido clonado e mandavam um motoboy para a casa dos idosos para pegar seus celulares e ‘instalar um antivírus’ no aparelho. A prática é conhecida como ‘golpe da falsa central’. Além da mulher que foi detida nesta quarta-feira (9), o esposo dela também já havia sido preso como integrante da quadrilha.



