Polícia prende responsável por compra e venda de joias roubadas em São Paulo

A Polícia de São Paulo prendeu um suspeito de receptação de ouro roubado após uma operação que encontrou joias e dinheiro em sua casa. Ele é apontado como um elo essencial entre os ladrões e os compradores das joias, que eram derretidas e revendidas ilegalmente. A polícia também cumpriu mandados de busca em 21 joalherias, onde foram recuperados itens avaliados em R$ 3 milhões. As investigações ligam o esquema ao grupo liderado por Suedna Barbosa Carneiro, conhecida como a "mãe do crime", presa por comandar roubos e latrocínios.



