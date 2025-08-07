Logo R7.com
Balanço Geral

Polícia procura mulher que matou operadora de telemarketing em show punk em São Paulo

A motivação do ataque teria sido uma discussão nas redes sociais

Balanço Geral|Do R7

A Polícia Civil procura uma mulher que foi flagrada por câmeras de segurança matando a operadora de telemarketing Helen Cristina Vitai, de 43 anos, na zona oeste de São Paulo. O crime aconteceu em uma rua próxima ao local onde era realizado um show de música punk. Nas imagens, a suspeita aparece espancando e enforcando Helen por cerca de seis minutos, até causar sua morte. A motivação do ataque teria sido uma discussão nas redes sociais. Helen havia feito um comentário crítico sobre outra mulher do meio punk, o que teria gerado a revolta da agressora, que discordava da opinião dela.

