Polícia realiza maior apreensão de ouro da história do Brasil em Roraima

A Polícia Federal Rodoviária realizou a maior apreensão de ouro da história do Brasil em Boa Vista, Roraima. Foram apreendidos 103 quilos de ouro, avaliados em cerca de R$ 61 milhões. A PRF abordou uma caminhonete na estrada e desconfiou do nervosismo dos passageiros. Estavam no veículo o empresário Bruno Mendes, de 30 anos, sua esposa, a influenciadora Suzy Alencar, e o filho do casal, de apenas nove meses. O ouro estava escondido no apoio de braço da caminhonete e no painel. Bruno foi detido em flagrante e teve a prisão preventiva decretada. Suzy foi liberada, mas segue sendo investigada. A suspeita é de que a carga esteja ligada com o crime organizado.



