Polícia troca tiros com criminosos na Rodovia dos Imigrantes, em Cubatão (SP)

Durante uma incursão da Força Tática em Cubatão (SP), um tiroteio ocorreu na Rodovia dos Imigrantes, no litoral paulista. Policiais foram surpreendidos por criminosos, que faziam arrastões enquanto motoristas seguiam em direção à capital. Dois suspeitos morreram no confronto, e um fuzil foi apreendido.



