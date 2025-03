Polícia usa rastros deixados pelos criminosos para avançar em investigação da morte da jovem Vitória

A polícia utiliza técnicas avançadas e rastros deixados pelos criminosos para avançar na investigação da morte da jovem Vitória Regina. Dentre os rastros deixados, estão fios de cabelo encontrados no porta-malas do carro de Maicol, o único suspeito preso até o momento, além de sangue no possível cativeiro. Esses rastros já viraram provas e a polícia sabe que os assassinos planejaram e executaram o crime com a estratégia de dificultar o trabalho da perícia. A investigação está em segredo de Justiça e os policiais buscam detalhes e provas mais concretas, que ajudem a solucionar o crime que chocou o país.



