Policiais trocam tiros com criminosos armados com fuzis durante abordagem em Bragança Paulista (SP)

Policiais trocaram tiros com criminosos que estavam armados com fuzis durante abordagem de veículo em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. As câmeras de segurança do local captaram toda a ação. A viatura deu ordem de parada ao carro preto, mas o veículo acelerou e os passageiros saíram com metralhadoras e começaram a atirar nos policiais. Depois da troca de tiros, os criminosos entraram novamente no veículo e fugiram. O policial que estava no banco do carona foi baleado de raspão na cabeça e encaminhado para o hospital. Os criminosos abandonaram o veículo e pegaram outro em uma rodovia próxima, que dá acesso a Campinas.



