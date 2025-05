Policial de folga reage a assalto e prende criminosos na zona norte de São Paulo

Um assalto ocorreu em um minimercado na Pirituba, zona norte de São Paulo . Um policial militar disfarçado estava presente no local e interveio ao perceber a ação dos criminosos. Ele apontou sua arma e deu ordem de prisão. Os assaltantes tentaram fugir do estabelecimento, mas foram detidos por uma viatura do grupo de operações especiais que estava nas proximidades. Todos os envolvidos foram levados para uma delegacia da região.



