Policial militar atira em policial civil durante operação em comunidade na zona sul de SP

Na zona sul de São Paulo , um mal-entendido entre policiais civis e militares resultou em um policial civil baleado. Durante uma operação em uma favela, as equipes civis e militares se cruzaram e houve troca de tiros. Um policial militar disparou acidentalmente contra um agente civil, o atingindo no abdômen. O agente foi levado ao hospital, onde passou por cirurgia e segue em estado grave. A Polícia Civil investiga o incidente, enquanto a Secretaria de Segurança Pública já realizou a perícia no local.



