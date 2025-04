Policial militar de folga troca tiros com agentes do Gate e morre em São Paulo

Um policial militar morreu e outros quatro ficaram feridos durante uma troca de tiros na zona norte de São Paulo. O incidente ocorreu no bairro do Limão, após o policial Rogério Vital, que estava de folga, se envolver em uma discussão com a esposa. Durante o desentendimento, ele ameaçou tirar a própria vida e chegou a ligar para o número de emergência 190. Policiais do Gate foram acionados e tentaram negociar sua rendição, enquanto Rogério permanecia na sacada do apartamento, armado. A tentativa de negociação não teve sucesso, e, após o arrombamento da porta pelos agentes, teve início uma troca de tiros. Rogério acabou morto durante a ação.



