Presidente dos EUA confirma que não há sobreviventes de acidente entre helicóptero militar e avião

Donald Trump, presidente dos EUA, confirmou em coletiva que não há sobreviventes do acidente aéreo entre um helicóptero militar e um avião comercial. As duas aeronaves bateram no ar e caíram em um rio perto do aeroporto. Mergulhadores estão no local tentando retirar os corpos, porém, a água congelante dificulta os trabalhos. Esse já é considerado um dos maiores acidentes aéreos dos Estados Unidos. O avião transportava 64 passageiros e quatro tripulantes, enquanto o helicóptero tinha três soldados a bordo.